В региональном сосудистом центре ОКБ в декабре начнет работать ангиограф экспертного класса

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С помощью ангиографической системы можно лечить инсульты и инфаркты, проводить диагностику сосудов сердца, головного мозга, внутренних органов и конечностей. Высокотехнологичная техника поступила по региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщил заместитель главного врача ОКБ по региональному сосудистому центру Андрей Мнев, современная ангиографическая система приступит к работе в начале декабря. Это уже второй ангиограф в арсенале специализированного центра. Оборудование будет работать в составе единого комплекса рентгенооперационной. На нем можно проводить широкий диапазон различных манипуляций на сердце и сосудистой системе – до 20 операций в сутки.

С помощью ангиографической системы специалисты ОКБ будут проводить стентирование коронарных артерий, магистральных артерий шеи, эмболизацию (закупорку) сосудистых аномалий и артериальных аневризм, устанавливать кардиостимуляторы и кава-фильтры – «ловушки» для тромбов.