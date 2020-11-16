Во Владимире экс-директора «Медицинского информационно-аналитический центра» арестовали

В Октябрьский районный суд поступило ходатайство следователя по особо важным делам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Сметанина, обвиняемого обвиняемому в растрате – хищении денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, он использовал служебное положение и в рамках государственного контракта на поставку в ГБУЗ ВО «МИАЦ» серверного оборудования на сумму 121 899 791 рублей 85 копеек похитил восемьдесят миллионов рублей, вверенных ему как директору ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр». Постановлением Октябрьского районного суда г. Владимира ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 9 января 2021 года включительно.