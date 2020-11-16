Во Владимире оперативника обвинили в превышении должностных полномочий

Владимирец с июля 2016 года был назначен на должность старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Владимиру. Как установил Фрунзенский районный суд, он решил приукрасить действительные результаты своей работы и увеличить количество раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. И в ходе операции «Оружие» он незаконно создал обстоятельства и служебную документацию, указывающие на совершение горожанином преступления, связанного с незаконным приобретением и хранением оружия. Вину оперуполномоченный не признал, но суд счел, что доказательств достаточно. Его признали виновным в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства. С учетом смягчающих обстоятельств – двух маленьких детей. супруги, которая находится в декретном отпуске, отсутствие судимостей – его приговорили к штрафу в сорок тысяч рублей. Защитник обжаловал приговор, 17 ноября дело направят во Владимирский областной суд.