Владимирские росгвардейцы задержали пьяного водителя

Находясь на маршруте патрулирования 15 ноября около 6 утра в районе улицы Большой Московской, росгвардейцы заметили иномарку, которая грубо нарушала правила дорожного движения.

- Сотрудники Росгвардии блокировали автомобиль и задержали 28-летнего нарушителя. В ходе беседы правоохранители почувствовали от водителя резкий запах алкоголя, речь была несвязная, - рассказали в пресс-службы Росгвардии по Владимирской области.

Задержанного передали прибывшим сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства. Напомним, что за езду в нетрезвом состоянии предусмотрено наказание в виде штрафа и лишении прав.