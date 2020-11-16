Ковровчанин получил срок за фиктивную регистрацию иностранцев и грабеж

С мая по август прошлого года ковровчанин фиктивно поставил на учет по месту пребывания у себя дома четырех иностранцев, при этом он не собирался размещать их в своем жилье. Кроме того, он ограбил сетевой супермаркет. В феврале этого года нетрезвый мужчина зашел в магазин и, желая продолжения банкета, схватил и понес к выходу коробку бутылок с винным напитком. Сотрудница супермаркета попыталась остановить грабителя, даже схватила его за одежду, но тот вырвался и убежал. Унесенный им напиток оценили в 800 рублей. Вину ковровчанин признал и раскаялся, но с учетом рецидива ему дали реальный срок – два года и три месяца в исправительной колонии строгого режима. Он обжаловал приговор, но его оставили без изменения.