Владимирец избил приятеля и выбросил умирать в подъезд

Владимирец вместе с приятелем ночью в конце июля выпивал у себя дома на улице Безыменского. Неизвестно, что не поделили приятели, но хозяин внезапно разозлился на товарища и сильно избил его, а потом вытащил в подъезд на лестничную площадку, где тот умер ранним утром от закрытой черепно-мозговой травмы и грудной клетки. Кстати, избивавший сам вызвал ему скорую, но помочь медики жертве уже не смогли. Подсудимый свою вину в совершенном преступлении не признал. Он не отрицал факт нанесения потерпевшему ударов в области носа, груди, по голове, в область ребер, однако считал, что жертва не могла умереть от этого, а его мог избить кто-то другой. С учетом смягчающих обстоятельств – наличие ребенка, заболевания, и отягчающих – ранее владимирец уже совершал аналогичное преступление, суд отправил его в колонию строгого режима на двенадцать лет, а потом ждет его ограничение свободы на полтора года. Сейчас приговор обжалует защитник нападавшего.