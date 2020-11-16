Во владимирский приют, который помогает бездомным, нужны продукты и одежда

Фото: vk.com/dorogkazhdy.vlad

Некоммерческая организация социальной поддержки и адаптации граждан "Дорог каждый" помогает тем, кто остался без крыши над головой. В микрорайоне Юрьевец города Владимира создан социальный приют, где бездомные получают жилье, трехразовое питание, содействие в восстановлении документов и первую доврачебную помощь. Кроме того, девятый год руководители приюта Денис и Елена Цой реализуют проект "Накорми голодного". На Вокзальный спуск каждую пятницу к 12.00 приходят примерно по 20 нуждающихся человек, чтобы получить бесплатное питание. Для них готовят первое, второе и обязательно горячий чай.

Руководители приюта отмечают, что зимой к машине с надписью "Дорог каждый" придет еще больше людей. Поэтому, чтобы накормить всех нуждающихся, фонду нужна поддержка со стороны жителей Владимирской области. В фонд принимают продукты - крупы, макароны, мясные и рыбные консервы, овощи, растительное масло, чай, а также одежду для жильцов приюта. Связаться с руководителями фонда можно через группу во "Вконтакте". Полный список, в чем нуждается приют, - по этой ссылке.