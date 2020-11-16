Банки реструктурировали порядка 11,5 тысяч кредитов владимирцам

За весь период пандемии с 20 марта по 3 ноября в банки на реструктуризацию кредитов поступило 20,5 тысяч обращений от жителей Владимирской области и 1,5 тысячи заявок от представителей малого и среднего бизнеса.

Владимирцам банки реструктурировали порядка 11,5 тысяч кредитов на общую сумму 3,9 млрд рублей. Представителям же малого и среднего бизнеса одобрено 983 обращения, в том числе проведена реструктуризация по 895 заявкам, общий объем ссудной задолженности, по которым составил более 2,6 млрд рублей.

- В последнее время количество заявок на реструктуризацию снижается, так, с октября по 3 ноября получено 850 обращений, из которых уже удовлетворено 357 требований, - отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

В то же время из-за неподтверждения заемщиками факта снижения дохода в течение установленного законом срока банки аннулировали 265 требований владимирцев о кредитных каникулах на общую сумму около 84,9 млн рублей.

- Заемщики по закону о кредитных каникулах должны были в течение 90 дней собрать и направить кредитору документы, подтверждающие снижение дохода. При этом 30 дней даются дополнительно, если какие-то непредвиденные обстоятельства помешали это сделать в срок. К сожалению, в настоящее время у 265 человек льготы аннулированы по причине неподтверждения снижения дохода, - отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.