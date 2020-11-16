Владимирцам предлагают собрать подарки одиноким бабушкам и дедушкам

Ни один новый год не проходит без традиционной акции сбора подарков "На радость бабушке и дедушке"!

В этом году с 16 ноября по 18 декабря каждый владимирец может стать настоящим волшебником, подарив добрые подарки проживающим Владимирского психоневрологического интерната.

Что же дарить: кружки, мягкие игрушки, новогодние небьющиеся сувениры, теплые носочки, мягкие сладости. И, конечно, не забудьте вложить открытку для бабушки или дедушки с теплыми пожеланиями!

Как стать участником акции: сформировать подарок, отнести его по одному из адресов. Узнать подробности можно по телефону: 77-86-83.