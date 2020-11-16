Во Владимире умер педиатр Владимир Гужев

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14 ноября скоропостижно скончался Владимир Николаевич Гужев – участковый врач-педиатр Детской городской поликлиники №1 города Владимира. По неофициальным данным он умер от коронавируса.

Владимир Николаевич более 30 лет проработал в Детской городской поликлинике №1. Он обслуживал педиатрический участок микрорайонов Коммунар, Заклязьменский, Лунево и других населенных пунктов.

За многолетний добросовестный труд награжден благодарностью Председателя Совета Федерации РФ, почетными грамотами администрации Владимирской области, Департамента здравоохранения Владимирской области.

20 ноября ему должно было исполниться 57 лет. Выражаем соболезнования родным и близким.