Во Владимирской области развернули еще 40 коек для пациентов с коронавирусом

По состоянию на 11.00 15 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 127 новых случаев заболевания Covid-19. Из них по 18 – в Гусь-Хрустальном и Муроме, 17 – во Владимире, 10 – в Коврове, 9 – в Суздале, 8 – в Кольчугине, по 7 – в Александрове и Вязниках, 6 – в Камешкове, по 5 – в Гороховце и Петушках, 4 – в Красной Горбатке, по 3 – в Киржаче, Меленках и Судогде, по 2 – в Собинке и Юрьеве-Польском. Всего в области зарегистрировано 11294 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом мы писали сегодня здесь.

Если вчера в инфекционных госпиталях насчитывалось 1264 койки для больных коронавирусом, то на сегодняшний день их количество увеличилось на 40. Из общего числа свободны только 115 мест - это составляет 9% коечного фонда.

В регионе за сутки не зафиксировано летальных случаев - всего их отмечено 277. 8534 пациента с Covid-19 выздоровели, в том числе за 14 ноября – 123 человека. По данным департамента здравоохранения, с признаками острых респираторных вирусных инфекций за сутки обратились 345 пациентов, с признаками внебольничной пневмонии – 74. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 44 пациента с ОРВИ и 398 – с пневмонией.