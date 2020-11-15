Две аварии в Гороховецком районе: водитель "скорой помощи" съехал в кювет, а женщина на "Киа" вылетела на встречную полосу

Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области

15 ноября в районе 8.40 на трассе М-7 "Волга" в Гороховецком районе 43-летний водитель, управляя автомобилем "скорой помощи", потерял контроль над машиной и съехал в кювет. С телесными повреждениями в больницу госпитализировали его пассажира. Сам водитель также получил травмы, он направлен на амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Кроме того, по данным ведомства, примерно в это же время на 76 километре дороги "Гороховец - Хорошево" 40-летняя женщина за рулем "Киа" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. После чего она столкнулась с водителем "Шевроле Нива". Пострадала водитель "Киа" и ее 54-летний пассажир.