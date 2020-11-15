Во Владимире в котлован провалился экскаватор и повредил теплотрассу: без отопления остались 1830 человек

Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области

14 ноября в 21.50 сотрудникам МЧС сообщили о происшествии, в результате которого произошел провал строительной техники – трактора и экскаватора – в разрытый котлован в месте проведения ремонтных работ на Октябрьском проспекте, у дома №16.

Техника повредила теплотрассу, без отопления остались 26 многоквартирных домов - 1830 человек, из них 230 детей. Чтобы поднять трактор и экскаватор весом 30 тонн потребовался грузоподъемный кран и трал с лебедкой.

- В настоящее время аварийно-восстановительные работы завершены в полном объеме, теплоснабжение восстановлено, - сообщили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области. - На месте работали 41 человек и 20 единиц техники, от МЧС России – 12 человек и 7 единиц техники.

В пресс-службе УМВД России по Владимирской области уточнили причину, из-за которой техника упала в котлован. Гражданин 1998 года рождения, вскрыв кабину, сел за руль экскаватора в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и съехал в траншею. Молодой человек получил термические ожоги и был госпитализирован. Его личность установлена, но пока неясно, зачем он проник за ограждение и завел технику.