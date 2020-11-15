Сегодня волонтеры вновь выехали в Камешковский район на поиски пропавшего Савелия Роговцева

Савелий пропал 28 сентября в поселке Горки Камешковского района Фото: Валерия ПРОНИНА

15 ноября волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" вновь выехали в Камешковский район. Они встретились на повороте в деревню Близнино, которая находится в двадцати километрах от поселка Горки - там 28 сентября пропал семилетний Савелий Роговцев. Сейчас на месте находятся 20 человек. До какого времени волонтеры будут в лесу и деревне - не уточняется.

Напомним, первоклассник Савелий возвращался из школы на автобусе вместе с друзьями. Все вышли на одной остановке и пошли по домам. Савелий до своего так и не дошел. Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело, а Министерство внутренних дел России объявило о вознаграждении в миллион рублей за помощь в розыске мальчика. Дело о пропаже первоклассника находится под личным контролем председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.

Приметы мальчика: рост 120 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. 28 сентября на нем была синяя куртка, синяя жилетка, белая рубашка, синий галстук, синие брюки, синие кроссовки. С собой - черно-зеленый рюкзак, темно-синяя шапка.