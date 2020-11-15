В ковровских квартирах пожарные нашли самодельные обогреватели и газовые баллоны

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области

Сотрудники МЧС провели профилактическую работу с жильцами двухэтажных многоквартирных домов по улице Набережной города Коврова. Там люди отапливают квартиры с помощью печей, а для приготовления еды используют баллонный газ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, в одной квартире печь требует ремонта, в другой не исправен дымоход - продукты горения выходят в квартиру. Сотрудники МЧС попросили жителей устранить нарушения в короткий сроки. Также специалисты направят информацию о нарушениях в обслуживающую организацию.

В третьей квартире вообще был самодельный электронагревательный прибор с открытой спиралью. Он стоял в центре комнаты и мог бы запросто стать причиной пожара - достаточно упасть на него одеялу или какой-либо одежде. Сотрудниками МЧС запретили использовать этот обогреватель.

В каждой квартире пожарные обнаружили баллоны, подключенные к газовым плитам. Это серьезное нарушение правил пожарной безопасности. Баллоны должны храниться в отдельных помещениях, пристройках на расстоянии не меньше пяти метров от входа в дом. Все данные пожарные передали в отдел надзорной деятельности. Нарушителей может ждать как предупреждение, так и штраф.