В Александрове появится лыжероллерная трасса

В Александрове построят лыжероллерную трассу по мировым стандартам стоимостью 103 миллиона рублей. К работам приступят в 2021 году.

Площадь объекта составит девять гектар. Протяженность трассы - 2 километра, ширина — 4. Она будет оборудована срезками на отсечке 1, 1,3 и 1,5 километра. Штрафной круг составит 80 метров.

Вокруг трассы возведут биатлонный стадион с навесом и трибунами, тир для стрельбы из пневматики с дистанции 10 метров, 24 мишенных установки.

В состав объекта также войдут девять модульных блоков с раздевалками, душевыми, судейской, зоной с кафе и т.д.

На объекте планируют проводить соревнования республиканского уровня. При проектировании объекта были учтены требования Международной федерации биатлона (IBU) и лыжной международной федерации (FIS).