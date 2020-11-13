У Владимирского областного суда появился новый председатель

Сергей Шишкин. Фото предоставлено Владимирским областным судом

С 13 ноября этого года председателем Владимирского областного суда назначен Сергей Шишкин, с 2019 года выполнявший обязанности заместителя председателя облсуда. Ранее он возглавлял Петушинский районный суд и Александровском городском суде, является кандидатом юридических наук, награжден медалью «За заслуги перед Судебной системой Российской Федерации» II степени. Сергей Шишкин сменил на посту Александра Малышкина. Возглавлявшего Владимирский облсуд с 2009 года и этой осенью назначенного на аналогичную должность в Ивановскую область. В промежутке между уходом старого председателя и назначением нового эти обязанности исполнял еще один заместитель председателя облсуда Сергей Медведев.