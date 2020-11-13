Во Владимире корпус бывшего худграфа передали РПЦ

Владимирский государственный университет передал РПЦ здание на Большой Московской, где раньше обучались будущие дизайнеры и учителя рисования. Бывший университетский корпус №9 отдали в соответствии с федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Напомним, до революции в этом здании располагалась Владимирская семинария. Студентов университета из здания перевели еще год назад в корпус №10 на Октябрьском проспекте. Как отмечают в ВлГУ, недоставка в помещениях у университета нет, а бывший корпус худграфа, построенный во второй половине 19 века, нуждается в ремонте. Теперь средства на него придется искать церкви.