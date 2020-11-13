Владимир Сипягин заболел коронавирусом

У губернатора Владимира Сипягина подтвердился коронавирус. Как сообщил сам глава региона в соцсетях, у него пришел положительный анализ. Напомним, вчера у губернатора поднялась температура, поэтому он остался дома. Сейчас Владимир Сипягин пройдет курс лечения амбулаторно, продолжая при этом работать удаленно. До этого коронавиурс подтвердился у его заместителя Сергея Шевченко, который также лечится дома, продолжая работать и подписывать документы электронной подписью. Выполнять обязанности главы региона пока будет Александр Ремига, первый заместитель губернатора.