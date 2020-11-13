После реставрации экспозиция музея Зворыкина в Муроме вырастет в два раза

Работы по реставрации усадьбы купцов Зворыкиных начались в 2013 году. До 2024 года из областного бюджета направят 315 миллионов рублей, общий объем необходимых средств - более 630 миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС, реставрация позволит более чем вдвое увеличить экспозиционные площади и число экспонируемых предметов.

- Недавно завершилась разработка дизайн-проекта экспозиции. Предполагается, что после завершения реставрации экспозиционная площадь Муромского историко-художественного музея увеличится с 550 до 1300 кв. метров, а в экспозиции будет представлено 10 тысяч предметов вместо 4 тысяч, как было ранее. Будет создан концертно-лекционный зал, детский центр. Это будет очень современный интерактивный музей, в который будет интересно приехать жителям других городов и регионов", - цитирует ТАСС директора департамента культуры Алису Бирюкову.

В этом году реставрация началась в главном особняке, идут работы по фундаменту здания, строители укрепляют склон, на котором оно стоит. В следующем году предстоит замена кровли и стропильной системы, а также восстановление настенной живописи в интерьерах дома.