За попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД на 25 водителей возбудили уголовные дела

На водителей, которые предлагают взятки сотрудникам ГИБДД, возбуждают уголовные дела. Так, в Суздальском районе в грузовом автомобиле не было тахографа. Когда полицейские стали составлять административный протокол, водитель предложил им взятку. Правоохранители предупредили об ответственности, но мужчина все равно настаивал на деньгах. За 9 месяцев этого года еще 46 таких водителей предлагали взятки, на данный момент в отношении 25 возбуждены уголовные дела.

В УМВД по Владимирской области отмечают, что перед законом отвечает не только тот, кто получает взятку, но и тот, кто ее дает или от чьего имени она передается. Обо всех фактах подготовки или передачи взяток можно сообщить по следующим телефонам:

- дежурная часть УМВД: 8 (4922) 37-43-08 (круглосуточно);

- телефон доверия УМВД: 8 (4922) 35-40-49 (круглосуточно);

- телефон оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД: 8 (4922) 32-47-76;

- горячая линия Общественной палаты РФ "Стоп, коррупция!": 8-800-700-8-800 (круглосуточно).