Владимирцев, имеющих инвалидность, научат зарабатывать

Владимирская областная общественная организация Всероссийского общества инвалидов дала старт проекту «Предприниматели с инвалидностью – истории успеха», который будет реализован на средства Фонда президентских грантов.

Две группы по 30 человек пройдут обучение у ведущих преподавателей ВлГУ и действующих предпринимателей. Одна группа проходит курс в течение полугода. Запланированы как очные, так и дистанционный занятия. Людям с инвалидностью помогут определиться с нишей, где они смогли бы проявить себя и получить заработок, определить потенциальных клиентов.

- Мы ждем людей со своими идеями, поможем их развить, на выходе, после курса, предполагается, что уже будет сформирован готовый продукт, который можно предлагать на рынке труда, - рассказал председатель регионального общества инвалидов Михаил Осокин.

В нашей области уже есть примеры успешных старт-апов людей с инвалидностью. Есть девушки-колясочницы, освоившие искусство парикмахера и мастера по маникюру, есть программист, тоже передвигающийся на коляске и имеющий заказы из разных стран мира.

Обучаться по программе могут люди с разными ограничениями по здоровью. Также в рамках проекта планируется съёмка видеороликов об успешных людях с инвалидностью из Владимирской области. Они будут размещены на сайте, который сейчас находится в разработке.

Желающие присоединиться к проекту и пройти обучение могут заполнить анкету, пройдя по ссылке.

По данным на 1 января 2020 года во Владимирской области живет более 32 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Из них работу имели чуть больше 8000 человек. Сейчас ситуацию усугубила пандемия коронавируса. Далеко не все работодатели готовы взять к себе человека с инвалидностью.