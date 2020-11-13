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Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области до 29 ноября продлили самоизоляцию людей старше 65 лет

Губернатор внес изменения в указ
Виктория СУХОВА
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Каждый день в регионе становится все больше случаев заболевания коронавирусом. По статистике большинство заболевших - люди пожилого возраста. В связи с этим губернатор Владимир Сипягин вновь внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».

До 29 ноября во Владимирской области продлевается самоизоляция людей старше 65 лет. Пожилым людям настоятельно рекомендуют остаться дома, не ездить в общественном транспорте. Их просят воспользоваться помощью родственников и волонтеров.

К исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.