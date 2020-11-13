Владимирцы хватились сидений из физкультурно-оздоровительного комплекса в парке Добросельский

фото департамента физкультуры и спорта

В сентябре завершились работы по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. В его состав вошли: универсальная спортивная площадка для мини-футбола в летний период и хоккея – в зимний, легкоатлетические беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол, тренажерные площадки и площадка для занятий воркаутом.

В ноябре местные жители забеспокоились: из только что построенного ФОКОТа исчезли сидения с трибун.

Однако в городском управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике сообщили, что поводов для беспокойства нет. Пластиковые сидения демонтировали и передали на хранение во избежание порчи имущества, которое уже произошло в сентябре.

Кресла будут вновь установлены на трибуны к весенне-летнему спортивному сезону 2021 года.