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Происшествия

Во Владимире иностранец оклеветал жителей, заступившихся за его жену

За ложный донос его оштрафовали на двадцать тысяч
Ирина Мальцева
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Как установил суд, в начале марта этого года гражданин Республики Узбекистан около дома №11 на улице Безыменского поругался со своей супругой, а два прохожих заступились за женщину. Желая отомстить заступникам, мужчина заявил в полицию, что якобы у него украли смартфон, стоивший четыре тысячи рублей. И хотя его предупредили об ответственности за ложный донос, оставил заявление. Позднее ложь вскрылась, и вину он признал еще до возбуждения уголовного дела. С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе - маленького ребенка и отсутствие судимостей, суд ограничился штрафом.

Криминал