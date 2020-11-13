Во Владимире иностранец оклеветал жителей, заступившихся за его жену

Как установил суд, в начале марта этого года гражданин Республики Узбекистан около дома №11 на улице Безыменского поругался со своей супругой, а два прохожих заступились за женщину. Желая отомстить заступникам, мужчина заявил в полицию, что якобы у него украли смартфон, стоивший четыре тысячи рублей. И хотя его предупредили об ответственности за ложный донос, оставил заявление. Позднее ложь вскрылась, и вину он признал еще до возбуждения уголовного дела. С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе - маленького ребенка и отсутствие судимостей, суд ограничился штрафом.