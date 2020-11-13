Жительница Владимира пострадала из-за некачественного наращивания ресниц

В конце февраля девушка посещала школу красоты StarLook в качестве модели на наращивание ресниц. Хотя во время процедуры она жаловалась на жжение в глазах и боль, ей никаких рекомендаций мастер не дала. На следующий день после душа она почувствовала острую боль в глазах, они опухли и покраснели. При осмотре врачом выяснилось, что повреждены роговицы глаз, а также с глаз были плохо убраны излишки клея, что привело к химическому ожогу. Но мастер ,которому она попыталась сообщить о проблемах, ее заблокировал. Кроме того, девушке не понравилось, что на странице школы StarLook в соцсетях опубликовали ее фото без ее согласия. В суде горожанка просила возместить расходы на лечение, компенсацию морального вреда за причиненный вред здоровью в размере 40000 рублей, компенсацию морального вреда за размещение фото и видео без ее согласия в размере 25000 рублей. Представитель школы в суд не явился, более того, суду не удалось найти такое юридическое лицо, отвечать на все пришлсоь мастеру, наращивающему девушке ресницы. Теперь мастеру предстоит выплатить девушке 690 рублей, потраченные на лечение, и десять тысяч за моральный ущерб.