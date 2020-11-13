Во Владимирской области сахарным диабетом болеют больше 52 тысяч человек

14 ноября – Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. За последние 15 лет количество пациентов с сахарным диабетом в России выросло в два раза и сейчас составляет более 4,5 миллиона человек. Во Владимирской области также отмечается рост числа больных сахарным диабетом.

На 1 января 2020 года в регионе было зарегистрировано 52 863 человека с этим диагнозом. Из них 93 процента – сахарный диабет II типа, 7 процентов – I типа (инсулинозависимая форма). Прирост за 2019 год – 1689 человек (3,3 процента). Впервые выявленных больных сахарным диабетом – 4259 человек.

В группе риска по сахарному диабету – лица с отягощенной наследственностью, имеющие избыточный вес, страдающие сердечно-сосудистой патологией, а также лица старше 45 лет. Людям из группы риска необходимо раз в год проводить контроль глюкозы крови.

В условиях распространения Covid-19 необходимо помнить, что сахарный диабет и короновирус – опасное сочетание. У пациентов с сахарным диабетом риск развития серьезных осложнений в случае инфицирования Covid-19 значительно выше. Если в 2017-2019 годах смертность от эндокринных заболеваний в России составляла 11 процентов, то в 2020 году только за первые шесть месяцев летальность больных сахарным диабетом увеличилась в два раза.