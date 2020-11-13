В Музее природы открылась выставка "Сократим дистанцию"

фото ВСМЗ

Идея проекта, суть которого сводилась к отображению обычных моментов жизни детей с синдромом Дауна, родилась почти год назад. Активисты организации «Сокращая дистанцию» обратились к Сергею Скуратову. Мастер согласился, предложив на выбор две концепции фотосессий.

Впоследствии решили снимать ребят не в семьях, а в рядовых жизненных ситуациях: во время игр, занятий спортом. При обработке фотографий автор использовал черно-белую гамму, чтобы не отвлекать внимание зрителя от собственно идеи снимка. В цвете он оставил лишь портреты героев съемок.

Елена Синяева из организации «Сокращая дистанцию» рассказала, что проектом они хотят показать людям, что синдром Дауна не является приговором, это всего лишь особенность развития. Дети испытывают такие же яркие эмоции во время игры или общения со сверстниками, так же откликаются на ласку и любят находиться в центре внимания.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова отметила, что Музей природы является лучшей площадкой для размещения выставок такого плана. Именно здесь детей знакомят с окружающим миром во всех его проявлениях, учат его любить, закладывают основы доброты и милосердия.

Светлана Мельникова также напомнила о планах музея-заповедника сделать единое пространство, в котором каждый ребенок, невзирая на какие-то особенности развития, будет чувствовать себя комфортно, найдет занятие по душе и настроению, станет желанным гостем.

Посмотреть выставку «Сократим дистанцию!» в Музее природы можно будет до 24 января.