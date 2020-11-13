Моральный ущерб обманутого дольщика из Гусь-Хрустального оценили в пять тысяч рублей

Мужчина заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ». Свою квартиру в многоэтажке горожанин должен был получить не позднее 31 декабря прошлого года. Однако до сих пор он не получил свое жилье и отделка, предусмотренная по договору, там не сделана. Отчаявшись, дольщик обратился в суд ,прося взыскать неустойку за просрочку передачи квартиры и за просрочку выполнения отделочных работ, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50 % от взысканной судом суммы. Суд частично удовлетворил требования, взыскав в пользу дольщика неустойку - 50 000 рублей, компенсация морального вреда - 5 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в размере 27 с половиной тысяч рублей. Эти деньги компания должна ему выплатить до 1 января следующего года.