Жительница Владимира судилась из-за замены домофона в многоэтажке

Все судебные инстанции прошла жительница областной столицы. Женщина требовала признать незаконным договор, заключенным между старшей по дому, действующей от имени собственников квартир в городской многоэтажке, и ООО «Строй Мастер Домофоны Владимир». Как оказалось, в многоквартирном доме компания заменила домофон «Визит» на домофон «СМД-1019 (11)», но, как оказалось, незаконно. Договор с компанией, занимавшейся установкой и починкой домофонов, был заключен на основе решения, принятого на общем собрании жильцов. Но собрание провели с нарушениями и судебным постановлением Ленинского районного суда г.Владимира решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме признано недействительным. Соответственно, договор с домофонной компании тоже перестал действовать. Но активной горожанке этого было мало и, считая, что этот договор нарушил ее права как собственника квартиры на свободный доступ в подъезд дома, обратилась в суд. Однако суд первой инстанции, а потом апелляционной и кассационной, оставил ее требования без удовлетворения, посчитав, что оспариваемый ей договор не влечет никаких правовых последствий для сторон и ее прав не нарушает.