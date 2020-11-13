Во Владимирской области в 2020 году в два раза увеличился экспорт лесоматериалов

Во Владимирской области с начала года на экспорт отгружено больше 25 тысяч кубометров лесоматериалов. Это в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Большинство отгруженной продукции это пиломатериалы хвойных и лиственных пород.

Из региона также вывозятся изделия из древесины, крепежный упаковочный материал. Основными странами-импортерами стали Эстония, Чехия, Германия, Литва и другие.

Было экспортировано 6,65 тысяч тонн продовольственных и фуражных грузов. Это более трех тысяч тонн картофеля, премиксы – 2,2 тысячи тонн, мука и крупа в ассортименте – 679 тонн. Эти продукты вывозили в Украину, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и страны ЕЭС.

Сотрудники управления Россельхознадзора проконтролировали перевозки и внутри страны. Это 11,2 тысячи тонн грузов, в том числе более 9 тысячи тонн картофеля; 300 тысяч штук посадочного материала, а также 28,4 тысячи кубометров лесопродукции.