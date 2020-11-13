В Александровском районе осудят 33-летнюю женщину за прописку мигрантов

В октябре текущего года полицейские выявили троих жителей Александровского района, которые направляли в отдел по вопросам миграции уведомления о приезде иностранцев. Все граждане указывали места проживания гостей в своих квартирах, но на деле жилье не предоставляли. Иностранцы, которые приехали на заработки, знали об этом условии.

По данным УМВД, 33-летняя женщина, выступая в качестве принимающей стороны, оповестила миграционный отдел о приезде четырех граждан соседних государств. Двое других местных жителей направили девять аналогичных уведомлений, не планируя в реальности предоставлять иностранцам место для проживания.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.