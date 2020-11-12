Губернатор Владимир Сипягин ушел на самоизоляцию

12 ноября губернатор Владимирской области перешел на удаленную работу. Как рассказал в соцсетях сам чиновник, ему пришлось вызвать домой врача из-за поднявшейся температуры.

- Симптомы, которые могут быть в том числе и при COVID-19, – однозначный повод проявить сознательность и остаться в самоизоляции в ожидании результатов проведенного исследования, - заявил он.

Пока нет результатов анализов, губернатор работает удаленно, связь с коллегами у него есть. Исполнять его обязанности пока будет вице-губернатор Александр Ремига. Кстати, Владимир Сипягин уже уходил на самоизоляцию с подозрением на коронавирус, после того, как в Крыму пообщался с заболевшим коллегой. С коронавирусом сейчас болеет и еще один его заместитель Сергей Шевченко. Он лечится дома и тоже работает удаленно.