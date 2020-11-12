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В Гусь-Хрустальном двоих парней могут лишить свободы на 10 лет за наркотики

Их они купили в интернете для личного потребления
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 18 и 20-летних жителей Гусь-Хрустального. Молодых людей обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. По данным УМВД по Владимирской области, их задержали в августе этого года на улице. В ходе досмотра в кармане одежды у молодых людей нашли полимерную упаковку с наркотическим средством. Экспертиза показала, что данное вещество - синтетика.

Обвиняемые признали свою вину и пояснили, что наркотик купили в интернете для личного потребления. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Максимальное наказание, которое может грозить молодым людям, - лишение свободы на срок до десяти лет.

Криминал