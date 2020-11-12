Во Владимирской области пока не будут отменять новогодние представления и гуляния

Несмотря на рост числа заболевших, владимирские учреждения культуры активно начали продавать билеты на новогодние представления. И если в Москве уже известно, что никаких гуляний не будет, то в областном центре запрета пока нет. Однако в Роспотребнадзоре пристально следят за эпидемиологической обстановкой.

- Ситуация по проведению новогодних праздников будет зависеть от эпидситуации. Любые ограничительные мероприятия, которые вводятся на территории области, принимаются на основании методических рекомендаций, которые разрабатываются Роспотребнадзором. Они состоят из нескольких пунктов: текущая эпидемиологическая ситуация, количество тестирований на 100 тысяч населения, наличие свободного коечного фонда. Там очень много сопутствующих причин, которые будут иметь решающее значение. Пока вопрос о запрете проведения новогодних мероприятий не стоит, — подчеркнула Марина Колтунова, представитель областного управления Роспотребнадзора.

Если заболеваемость коронавирусом в регионе будет резко расти, ограничения все же могут ввести.