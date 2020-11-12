Во Владимирской области занят 91% коек для пациентов с коронавирусом

По состоянию на 12 ноября в больницах Владимирской области действуют 1264 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией. 91% - это 1151 койка - занят, свободны – 113.

8161 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за 11 ноября – 123 человека, сообщает департамент здравоохранения региона. За сутки в регионе не зафиксировано летальных случаев. Если брать в целом за период пандемии, то умерли 277 человек.

118 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили за сутки. Из них 21 – во Владимире, 15 – в Муроме, 12 – в Гусь-Хрустальном, 11 – в Александрове, 10 – в Коврове, 7 – в Петушках, 6 – в Кольчугине, по 5 – в Меленках и Суздале, по 4 – в Вязниках, Гороховце, Радужном и Юрьеве-Польском, по 3 – в Киржаче, Красной Горбатке и Собинке и 1 – в Камешкове. Всего в области зарегистрировано 10918 случаев заболевания.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения Владимирской области: 8 (800) 350-17-33. Колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 08:00 до 20:00. Обращения граждан также принимаются в виде текстовых сообщений по WhatsApp или Viber по номеру 8 (904) 252-90-02.