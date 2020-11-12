Во Владимирской области до 1 декабря запретили банкеты и дискотеки

В регионе ввели новые ограничения из-за коронавируса. До 29 ноября в области не должны работать развлекательные детские центры и игровые комнаты, в том числе расположенные в торговых центрах. Но есть нюанс: в игровых комнатах могут работать автоматы, при условии. Что они стоят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга и дезинфицируются. Кафе, бары и рестораны не могут работать с часу ночи и до шести утра, за исключением придорожных кафе – они работают круглосуточно. Кроме того, нельзя заполнять залы больше чем на 50% и сажать за столик больше шести человек. Кроме того, до 1 декабря в регионе нельзя проводить банкеты. Дискотеки, конкурсы и организовывать выступления артистов в барах и ресторанах. Также на входе в общепит будут мерить температуру, а для желающих посетить кафе или бар ночью теперь обязательно получать QR-код.