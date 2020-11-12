В Петушинском районе двое мужчин организовали нарколабораторию, где производили марихуану

В частном доме деревни Марочково Петушинского района двое мужчин организовали нарколабораторию. Они выращивали коноплю, после чего из частей наркосодержащего растения производили марихуану.

- Наркотики сбывали бесконтактным способом через тайники-закладки на территории Московской и Владимирской областей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Владимирской области задержали преступников. В отношении двоих мужчин возбудили уголовные дела по двум статьям - за приготовление к преступлению и незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.