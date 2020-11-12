На трассе М-7 в Петушинском районе закроют опасный левый поворот

На участке автодороги М-7 «Волга» с 113 по 116 км в Петушинском районе Владимирской области 23 ноября начнет действовать новая схема организации дорожного движения. Выезд на федеральную трассу с местной дороги от деревни Костино на 116 км в Новом Аннино будет возможен только направо. Безопасно развернуться в сторону Владимира водители смогут на разворотной петле на 113 км, которая построена в этом году в рамках капитального ремонта участка с 108 по 115 км, сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Работы на объекте капремонта ведутся по графику, готовность составляет 90%. С 10 ноября движение открыто по четырем полосам на всем протяжении участка. В ходе капремонта специалисты заменили дорожную одежду, построили систему водоотвода, уложили новое покрытие, укрепили обочины и смонтировали линии электроосвещения. В настоящее время продолжается установка барьерного ограждения по оси дороги. В деревне Новые Омутищи монтируются шумозащитные экраны, обустраиваются местные проезды и тротуары вдоль домов.

С 2017 года Росавтодор реализует масштабный проект по капитальному ремонту дороги М-7 «Волга» с 94 по 118 км. По его результатам будет безопасное движение на протяжении всего участка федеральной трассы, проходящей через Киржач, Покров, Новые Омутищи и Новое Аннино. В предыдущие годы были капитально отремонтированы участки с 94 по 101 км и с 103 по 107 км.