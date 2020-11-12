Жительницу Александрова оштрафовали за нарушения санитарного законодательства

Жительница Александрова признана виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Женщина отдохнула в Турции, а вернувшись на родину в начале сентября нарушила законодательство - в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации не разместила информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в Едином портале государственных услуг. С учетом материального положения женщины суд счел возможным назначить ей штрафа менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного законом. В итоге заплатить местной жительнице придется всего семь с половиной тысяч рублей.