В Муромском Доме народного творчества ловили кабана

Молодой кабанчик три дня орудовал в Доме народного творчества города на Оке и соседних огородах. Поймать его не смогли ни сами сотрудники, ни вызванная подмога – полицейские и работники МБУ «Благоустройство». Ловкий кабанчик ускользнул от ловцов и убежал в сторону набережной. Кстати, позднее выяснилось, что это не дикий кабан, а домашний питомец. Хозяева купили в Нижегородской области особую породу – смесь обычного поросенка с диким. Но активный питомец сбежал и скитался по городу, промышляя по огородам на улице Первомайской. Животное не боялось людей и из любопытства заглянуло к открытую дверь Дома народного творчества.