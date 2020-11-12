В Коврове мать пытались заставить платить кредит за сына

В суд обратился индивидуальный предприниматель, требовавший с жительницы Коврова задолженность – 205 с лишним тысяч рублей и пять с лишним тысяч госпошлины. По версии предпринимателя, еще в начале февраля 2015 года ковровчанка заключила договор с микрофинансовой организацией, взяв в долг четыре тысячи рублей, и не возвращала их. Однако сама женщина в компании не появлялась: договор был заключен в электронном виде: просто на сайте микрофинансовой организации «Честное слово» оставили заявку, заполнили анкету заемщика, указав номер своей карты и номер телефона, и получили деньги. Как оказалась, эта сделала не женщина, а ее сын. Он объяснил в суде, что в ноябре 2015 года несколько раз пытался оформить займ на себя, но ему отказывали. Тогда он указал паспортные данные мамы, а телефон и банковскую карту – свои, оформленные на него. А потом ввел код, присланный компанией ему на телефон – это считалось простым аналогом электронной подписи. Деньги, пришедшие ему на карту, он потратил. Предполагалось ,что компания проверит, кому принадлежит телефон и банковская карта, но она этого не сделала. Поэтому суд отказал в требованиях – платить ковровчанке ничего не придется. Кстати, ранее компании отказали в возбуждении уголовного дела.