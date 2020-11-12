Семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно продолжают получать выплаты. Размер ежемесячной выплаты составляет 5390 рублей на каждого ребенка этого возраста.

Владимирская область дополнительно получила 471 миллион рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет. Полученные средства будут направлены на выплаты семьям региона в текущем году.

По состоянию на 10 ноября, выплату получили свыше 30 тысяч семей региона на 36,6 тысяч детей на общую сумму 1 млрд 882,7 млн рублей.

Напоминаем, что право на эту меру поддержки предоставляется: постоянно проживающим во Владимирской области гражданам РФ, на детей, не достигших возраста восьми лет; семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за 2 квартал 2019 года, а именно – 10768 рублей на человека в месяц.

Заявление подается в учреждение социальной защиты населения по месту жительства лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо почтой.

Выплата осуществляется не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении выплаты.