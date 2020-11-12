Владимирцев приглашают на концерт ансамбля мажореток

13 октября в 18.30 ансамбль мажореток Городского духового оркестра приглашает жителей и гостей Владимира на свой отчетный концерт.

В программе вечера: яркие номера под музыку разнообразных жанров – от классики до джазовых хитов и мировой эстрады, а также всеми любимые песни из кинофильмов и мультфильмов в исполнении солисток Центра классической музыки Татьяны Прокушкиной и Виолетты Стрельцовой.

Публику ждет настоящее шоу - любимая музыка, неповторимые, яркие костюмы, эффектные образы, смелые акробатические номера и мощная энергетика.

Ансамбль мажореток является украшением всех городских праздничных мероприятий и торжественных шествий. Помимо официальных мероприятий, ансамбль регулярно представляет собственные концертные программы с многообразными танцевальными номерами. Коллектив неоднократно становился лауреатом и призером всероссийских конкурсов и фестивалей.

Цена билета - 200-300 рублей.