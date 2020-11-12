Владимирцев просят поблагодарить врачей и волонтеров

В преддверии Нового года департамент здравоохранения объявляет о начале акции «Скажите медикам спасибо», в рамках которой жители региона могут выразить слова благодарности медикам.

– В период пандемии новой коронавирусной инфекции медицинские работники трудятся в очень тяжелых условиях, – говорит директор департамента здравоохранения Елена Утемова. – Сейчас работники отрасли как никогда нуждаются в моральной поддержке и словах благодарности. Мы предлагаем владимирцам выразить слова признательности нашим дорогим коллегам. Каждое ваше доброе слово обязательно дойдет до адресата. Пожалуйста, скажите им спасибо.

Самые трогательные благодарственные письма будут размещены на официальном сайте департамента здравоохранения, в разделе «Пациенты благодарят». Кроме того, все обращения пациентов будут направлены главным врачам медицинских организаций для решения вопроса о поощрении медицинских работников за добросовестный труд.

Это могут быть не только врачи, работники скорой медицинской помощи, но и волонтеры-медики, медицинский персонал среднего звена, младший персонал – медицинская сестра, фельдшер, кухонный рабочий, санитарка – все, кто помог победить тяжелый недуг, проявлял профессионализм, доброту и заботу.

Благодарственные письма можно направлять по электронной почте dz@avo.ru или по адресу: ул. Большая Московская, 61, г. Владимир, 600000 (с пометкой «Скажите медикам спасибо»).