Во Владимирской области накрыли крупную нарколабораторию

Во Владимирской области жители России создали подпольную лабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотиков, которые сбывали через нелегальные интернет-магазины. Наркоторговцев накрыла Федеральная служба безопасности Российской Федерации. После сбора доказательств, трех наркоторговцев задержали с поличным при производстве очередной партии наркотиков. В частном доме на территории нашего региона, где располагалась лаборатория, обнаружили и изъяли наркотическое средство мефедрон общей массой около 9,3 кг, не менее 950 литров наркосодержащей жидкости, лабораторную посуду и оборудование, различные химические вещества, весы, упаковочный материал, средства связи задержанных с информацией, свидетельствующей об их причастности к серийному производству и сбыту наркотиков. Сейчас следственным отделением УФСБ России по Владимирской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России - «Производство наркотических средств в особо крупном размере». Наркоторговцы находятся под стражей по решению суда.