Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Во Владимирской области накрыли крупную нарколабораторию

Наркоторговцев задержали во время приготовления очередной партии наркотиков
Полина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий

Во Владимирской области жители России создали подпольную лабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотиков, которые сбывали через нелегальные интернет-магазины. Наркоторговцев накрыла Федеральная служба безопасности Российской Федерации. После сбора доказательств, трех наркоторговцев задержали с поличным при производстве очередной партии наркотиков. В частном доме на территории нашего региона, где располагалась лаборатория, обнаружили и изъяли наркотическое средство мефедрон общей массой около 9,3 кг, не менее 950 литров наркосодержащей жидкости, лабораторную посуду и оборудование, различные химические вещества, весы, упаковочный материал, средства связи задержанных с информацией, свидетельствующей об их причастности к серийному производству и сбыту наркотиков. Сейчас следственным отделением УФСБ России по Владимирской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России - «Производство наркотических средств в особо крупном размере». Наркоторговцы находятся под стражей по решению суда.

Криминал