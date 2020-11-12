Волейбольный клуб "Муром" одержал первую победу в Чемпионате России

В Ярославе прошли игры третьего тура чемпионата России 2020-2021 годов по волейболу в Высшей лиге «А».

Волейбольный клуб «Муром» (ранее носивший название "Владимир"), выиграл свой первый матч в этом году, победив в трех партиях ВК «Грозный» со счетом 3:0 (25:22, 25:17, 27:25).

- Команда явно не упала духом после поражения в пятницу, по всей видимости, сделала выводы. Да и стартовый состав не претерпел изменений, но по ходу игры больше был задействован Павел Ганин. Степан Новоселов хорошо играл на блоке, нашел свою игру Александр Поплетеев. В целом, отличная командная работа, хорошее настроение на площадке, - говорится на официальном сайте клуба.

«Муром» набрал 3 очка в новом сезоне и занимает сейчас седьмое место среди 8 команд группы. Следующие матчи волейболисты проведут 21 и 22 ноября в Новокуйбышевске с местной «Новой» и питерским «Автомобилистом».