В Юрьев-Польском мужчина, угрожая расправой, украл телефон у 18-летнего парня

10 ноября этого года в полицию обратился 18-летний местный житель - у него украли мобильный телефон. На место, где произошла кража, выехали оперативники. По данным УМВД по Владимирской области, парень рассказал, что, когда направлялся домой, к нему подошел незнакомец. Он угрожал расправой и требовал отдать телефон. Испугавшись, 18-летний пострадавший выполнил требование.

- Информация о случившемся с приметами нападавшего была передана всем наружным нарядам полиции. Менее, чем через час полицейские задержали задержали 25-летнего мужчину. В содеянном он сознался, пояснив, что телефон планировал продать, - сообщили в УМВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за разбой. Мужчина задержан.