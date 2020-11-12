Владимирской области сократили квоту для мигрантов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении на 2021 год квот на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание на территории РФ.

Всего в следующем году разрешения получат 39 325 человек. Если сравнивать с этим годом, то цифра меньше в 1,5 раза. В текущем году было выдано 60 270 разрешений.

Что касается Владимирской области, то в следующем году в регион смогут приехать 350 мигрантов, вместо 500 по сравнению с этим годом.

Наибольшее количество разрешений по квотам получили Московская область (2,5 тысяч), Москва (2 тысячи) и Санкт-Петербург (1,2 тысячи).