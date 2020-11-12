Вокалисты ВлГУ завоевали Гран-при на международном конкурсе «Янтарная мозаика»

фото с сайта ВлГУ

Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества "Янтарная мозаика" проходил с 6 по 9 ноября в Калининграде. Владимирский ВУЗ представляла вокальная группа «Форманта» Института искусств и художественного образования.

Она завоевала Гран-при в номинации «Театральное искусство» (возрастная категория 20-40 лет). В составе группы: Александра Загреднюк, Екатерина Васильева, Артем Гниденко, Руслан Шуралев, Эдуард Боярский.

Участники группы из Владимирского госуниверситета выиграли Гран-при и в других номинациях. Александра Загреднюк и Екатерина Васильева стали лучшими в номинации «Эстрадный вокал» (возрастная категория 20-40 лет), Руслан Шуралев получил высшую награду в номинации «Эстрадный вокал» (возрастная категория 20-25 лет). Вокалист группы Эдуард Боярский стал лауреатом I степени в номинации «Академический вокал» (возрастная категория 16-19 лет).